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  3. 7 сентября в НКМЦ имени З. И. Круглой откроется внутрибольничная школа

7 сентября в НКМЦ имени З. И. Круглой откроется внутрибольничная школа

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30.08.2017

Открытие внутрибольничной школы «УчимЗнаем» в научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи детям им. З.И. Круглой состоится 7 сентября. Для будущих учеников выделено помещение на 9 этаже параклинического корпуса. Класс подготовлен к началу учебного года, в нём сделано зонирование, расставлены парты, есть интерактивная доска. Определены педагоги.

Как сообщил создатель проекта внутрибольничной школы «УчимЗнаем» Сергей Шариков, определять нагрузку для каждого ребёнка будут совместно педагог и лечащий врач. Для тех ребят, которые не смогут покинуть свои палаты, можно организовать обучение интерактивно.

Напомним, что 28 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что до конца года в России будет открыто рекордное число новых школ. В частности, в Орловской области откроют православную гимназию.

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