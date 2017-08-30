7 сентября в НКМЦ имени З. И. Круглой откроется внутрибольничная школа

Открытие внутрибольничной школы «УчимЗнаем» в научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи детям им. З.И. Круглой состоится 7 сентября. Для будущих учеников выделено помещение на 9 этаже параклинического корпуса. Класс подготовлен к началу учебного года, в нём сделано зонирование, расставлены парты, есть интерактивная доска. Определены педагоги.

Как сообщил создатель проекта внутрибольничной школы «УчимЗнаем» Сергей Шариков, определять нагрузку для каждого ребёнка будут совместно педагог и лечащий врач. Для тех ребят, которые не смогут покинуть свои палаты, можно организовать обучение интерактивно.

Напомним, что 28 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что до конца года в России будет открыто рекордное число новых школ. В частности, в Орловской области откроют православную гимназию.