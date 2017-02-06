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  3. 7 февраля в области стартует первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Орловщины-2017»

7 февраля в области стартует первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы Орловщины-2017»

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06.02.2017

На открытии чемпионата члены Правительства Орловской области и представители Союза «Молодые профессионалы» поприветствуют более 300 участников, а также экспертов чемпионатов «Ворлдскиллс» и «Джуниорскиллс» (юниоры).

Соревновательная часть Чемпионата состоится 8-10 февраля. Более 150 студентов колледжей и университетов Орловской области, и около 50 школьников будут состязаться за право попасть в сборную команду Орловской области. Победители в марте 2016 года отправятся на зональные Чемпионаты, которые пройдут на базах Межрегиональных центров компетенций (МЦК), а в мае 2016 года будут состязаться за право называться лучшими молодыми профессионалами страны в г. Краснодаре на V Национальном Чемпионате России.

Первый Чемпионат Орловской области «Молодые профессионалы» пройдет по 19 наиболее востребованным на рынке труда профессиям — это сварщики и электрики, робототехники и специалисты по прототипированию, фрезеровщики на станках с ЧПУ, преподаватели, специалисты по туризму. В качестве площадок для проведения соревнований выбраны мастерские и лаборатории колледжей области и ОГУ имени И.С. Тургенева.

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