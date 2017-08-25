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60 орловских полицейских отправились на Северный Кавказ

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25.08.2017

В высокогорный район республики Дагестан отправились 60 орловских полицейских, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Полгода нести службу будут представители различных подразделений ОВД: патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб полиции, Центра кинологической службы, Штаба и Медико-санитарной части регионального УМВД, оперативники подразделений уголовного розыска и Управления по контролю за оборотом наркотиков, участковые уполномоченные полиции и сотрудники других служб.

В Северо-Кавказский регион также отправился начальник УМВД России по Орловской области, генерал-майор полиции Юрий Савенков, чтобы лично проверить, в каких условиях будут жить и работать полицейские, а также проинструктировать заступающий на службу личный состав.

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