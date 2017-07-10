6 и 7 июля в Орловской области пройдут масштабные велосоревнования

6 и 7 июля будет проходить Первенство федерации Орловской области велоспорта-шоссе, велоспорта-трек, велоспорта-маунтинбайк.

Об этом сообщили в областном правительстве.

6 июля старт индивидуальной гонке на 10 км и 5 км будет дан в 11 часов, финиш — в 14.00. Соревнования будут проходить в пос. Крутая гора Орловского района. Движение в направлении д. Кофаново — пос. Малая Рябцева.

7 июля в это же время по данному маршруту состоится групповая гонка на 30 км, 20 км и 10 км.