Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел10.07.2017 Понедельник 05:03
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 6 и 7 июля в Орловской области пройдут масштабные велосоревнования

6 и 7 июля в Орловской области пройдут масштабные велосоревнования

Версия для печати

06.07.2017

6 и 7 июля будет проходить Первенство федерации Орловской области велоспорта-шоссе, велоспорта-трек, велоспорта-маунтинбайк.

Об этом сообщили в областном правительстве.

6 июля старт индивидуальной гонке на 10 км и 5 км будет дан в 11 часов, финиш — в 14.00. Соревнования будут проходить в пос. Крутая гора Орловского района. Движение в направлении д. Кофаново — пос. Малая Рябцева.

7 июля в это же время по данному маршруту состоится групповая гонка на 30 км, 20 км и 10 км.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40635

Добавил новость: 

Другие новости раздела

07.07.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с президентом РФ Владимиром Путиным

07.07.2017

18-го июля в Малоархангельске в приёмной губернатора Орловской области Вадима Потомского состоится приём граждан

07.07.2017

Завтра во Мценском районе в деревне Новосёлки пройдёт Фетовский праздник «За околицей»

07.07.2017

В Болхове началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»

07.07.2017

В Орловской области определили самые энергоэффективные муниципальные образования

$ USD60.3792(+0.14)08.07
€ EUR68.947(+0.57)08.07

Наш опрос

Какой праздник для Вас важнее?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online