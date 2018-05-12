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  3. 598 сельхозтоваропроизводителей Орловщины получили 484,6 млн руб. господдержки

598 сельхозтоваропроизводителей Орловщины получили 484,6 млн руб. господдержки

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10.05.2018

Такую информацию на аппаратном совещании в региональной администрации озвучил заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.

Данный объем средств составляет 32 % от доведенных на текущий год бюджетных лимитов.

По словам Дмитрия Бутусова, все сельскохозяйственные товаропроизводители, не имеющие задолженности по налогам, получили несвязанную поддержку — более 200 млн рублей. Перечисленные субсидии по ранее предоставленным инвестиционным кредитам достигли 105 млн рублей. На поддержку отрасли животноводства направлено 162,4 млн рублей.

Кроме того, орловскими аграриями было заявлено 200 краткосрочных кредитов на сумму 3,4 млрд рублей, в том числе 154 заявки на 0,65 млрд рублей — по малым формам хозяйствования. Все заявки на получение льготных краткосрочных кредитов получили одобрение Минсельхоза России.

На текущий момент выдано 156 краткосрочных кредитов на 2,7 млрд рублей.

Также Минсельхозом России согласован перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей Орловской области, претендующих на получение льготных инвестиционных кредитов. Положительное одобрение получили 60 заявок на сумму 26,5 млрд рублей. По малым формам хозяйствования одобрено 20 заявок на 0,21 млрд рублей.

Кроме того, в мае до получателей планируется довести около 353 млн рублей про инвестиционным кредитам, взятым до 1 января 2017 года.

Андрей Клычков поручил оказать содействие организациям, которые из-за имеющейся налоговой задолженности не могут претендовать на государственную поддержку.

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