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500 юных орловчан вступили в ряды пионерской организации «Орлята»

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18.05.2018

На торжественную линейку пришли юниоры школ города Орла, Орловского, Урицкого и Кромского районов, чтобы вступить в пионерские ряды.

В числе почетных гостей мероприятия были врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий Иконников, глава администрации города Орла Александр Муромский, ветераны и лидеры пионерского движения региона, представители общественных организаций, руководители и педагоги образовательных организаций.

Андрей Клычков поздравил школьников со вступлением в пионеры. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам и лидерам пионерского движения региона. «2018 год объявлен Президентом России годом добровольца. Благодаря вам добровольческое движение активно развивается в нашем регионе. Одно из приоритетных направлений деятельности областной пионерской организации — патриотическое воспитание юных граждан. Любовь к Отечеству, стремление принести пользу Родине — это вечные ценности, которые стоят в основе воспитания настоящих патриотов», — подчеркнул врио Губернатора области.

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