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  3. 5-го августа по решению губернатора Орловской области Вадима Потомского в Орле пройдёт турнир по рукопашному бою за Кубок Ивана Грозного

5-го августа по решению губернатора Орловской области Вадима Потомского в Орле пройдёт турнир по рукопашному бою за Кубок Ивана Грозного

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07.07.2017

5-го августа в Орле пройдёт Международный турнир по рукопашному бою за Кубок Ивана Грозного. Об этом сообщает «Орелспорт».

Зрители увидят шесть поединков. Наш регион на турнире представят чемпион мира 2015-го года Максим Ефременко и чемпион Европы 2014-го года Шамиль Джахбаров.

Турнир начнется на площадке «ГРИНН-Центра» в 19 часов.

Решение о его проведении принято на встрече губернатора Вадима Потомского с промоутером Владимиром Хрюновым в ноябре минувшего года.

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