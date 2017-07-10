5-го августа по решению губернатора Орловской области Вадима Потомского в Орле пройдёт турнир по рукопашному бою за Кубок Ивана Грозного
07.07.2017
5-го августа в Орле пройдёт Международный турнир по рукопашному бою за Кубок Ивана Грозного. Об этом сообщает «Орелспорт».
Зрители увидят шесть поединков. Наш регион на турнире представят чемпион мира 2015-го года Максим Ефременко и чемпион Европы 2014-го года Шамиль Джахбаров.
Турнир начнется на площадке «ГРИНН-Центра» в 19 часов.
Решение о его проведении принято на встрече губернатора Вадима Потомского с промоутером Владимиром Хрюновым в ноябре минувшего года.
Короткая ссылка obl1.ru/~/40686
Другие новости раздела
07.07.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
07.07.2017
18-го июля в Малоархангельске в приёмной губернатора Орловской области Вадима Потомского состоится приём граждан
$ USD60.3792(+0.14)08.07
€ EUR68.947(+0.57)08.07
Наш опрос
Какой праздник для Вас важнее?