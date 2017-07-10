5-го августа по решению губернатора Орловской области Вадима Потомского в Орле пройдёт турнир по рукопашному бою за Кубок Ивана Грозного

5-го августа в Орле пройдёт Международный турнир по рукопашному бою за Кубок Ивана Грозного. Об этом сообщает «Орелспорт».

Зрители увидят шесть поединков. Наш регион на турнире представят чемпион мира 2015-го года Максим Ефременко и чемпион Европы 2014-го года Шамиль Джахбаров.

Турнир начнется на площадке «ГРИНН-Центра» в 19 часов.

Решение о его проведении принято на встрече губернатора Вадима Потомского с промоутером Владимиром Хрюновым в ноябре минувшего года.