5 декабря Андрей Клычков посетит Шаблыкинский район

Визит в район врио губернатора Орловской области начнет с возложения цветов к воинскому мемориалу.

Глава региона ознакомится с работой районных предприятий: ЗАО «Крахмалопродукты» и ООО «Брянская мясная компания» Агрохолдинга «Мираторг».

Также Андрей Клычков посетит Шаблыкинскую среднюю общеобразовательную школу им. А. Т. Шурупова.

В администрации Шаблыкинского района состоится рабочая встреча врио губернатора Орловской области с главой Шаблыкинского района Сергеем Новиковым.

После этого глава региона обсудит актуальные проблемы муниципального образования с жителями района.