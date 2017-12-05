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  3. 5 декабря Андрей Клычков посетит Шаблыкинский район

5 декабря Андрей Клычков посетит Шаблыкинский район

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05.12.2017

Визит в район врио губернатора Орловской области начнет с возложения цветов к воинскому мемориалу.

Глава региона ознакомится с работой районных предприятий: ЗАО «Крахмалопродукты» и ООО «Брянская мясная компания» Агрохолдинга «Мираторг».

Также Андрей Клычков посетит Шаблыкинскую среднюю общеобразовательную школу им. А. Т. Шурупова.

В администрации Шаблыкинского района состоится рабочая встреча врио губернатора Орловской области с главой Шаблыкинского района Сергеем Новиковым.

После этого глава региона обсудит актуальные проблемы муниципального образования с жителями района.

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