44 студента-медика из Орла получили прибавку к стипендии из регионального бюджета

В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в нашем регионе установлены ежемесячные доплаты к стипендиям студентов V-VI курсов, заключивших договоры на целевую подготовку с учреждениями здравоохранения Орловской области. Их размер составляет 2 тыс. рублей.

С 1 сентября 2017 года в регионе будет установлена доплата и к стипендиям ординаторов, заключивших договоры на целевую подготовку с учреждениями здравоохранения Орловской области.

Данные выплаты будут представлены 25 студентам.

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