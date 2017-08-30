44 студента-медика из Орла получили прибавку к стипендии из регионального бюджета
30.08.2017
В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в нашем регионе установлены ежемесячные доплаты к стипендиям студентов V-VI курсов, заключивших договоры на целевую подготовку с учреждениями здравоохранения Орловской области. Их размер составляет 2 тыс. рублей.
С 1 сентября 2017 года в регионе будет установлена доплата и к стипендиям ординаторов, заключивших договоры на целевую подготовку с учреждениями здравоохранения Орловской области.
Данные выплаты будут представлены 25 студентам.
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