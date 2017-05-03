4 мая руководитель Департамента здравоохранения Александр Лялюхин - в прямом эфире на "Первом областном"

Александр Лялюхин, руководитель Департамента здравоохранения, ответит на вопросы орловчан 4 апреля в прямом эфире телеканала «Первый областной». Программа «Актуальное интервью» начнется в 20 часов . Вопросы можно задавать по телефону 76-10-28, а также заранее присылать на электронную почту «Первого Областного портала новостей» mail@obl1.ru.