4 мая руководитель Департамента здравоохранения Александр Лялюхин - в прямом эфире на "Первом областном"
03.05.2017
Александр Лялюхин, руководитель Департамента здравоохранения, ответит на вопросы орловчан 4 апреля в прямом эфире телеканала «Первый областной». Программа «Актуальное интервью» начнется в 20 часов . Вопросы можно задавать по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/36155
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