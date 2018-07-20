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392 выпускника Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС получили дипломы о высшем образовании

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19.07.2018

Молодых специалистов сегодня чествовали в администрации области.

Выпускников факультета государственного, муниципального управления и экономики народного хозяйства, юрфака, а также 26 аспирантов поздравили первый заместитель Губернатора Александр Бударин, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Геннадий Сафонов, глава администрации города Орла Александр Муромский, мэр города Орла Василий Новиков.

«Стало доброй традицией вручать дипломы будущим управленцам в стенах региональной администрации, — отметил Александр Бударин. — Уверен, многие из этих талантливых юношей и девушек в будущем пополнят ряды представителей государственной и муниципальной власти, продолжат образование согласно запросам времени».

По его словам, сегодня в регионе действует надежный механизм отбора перспективных специалистов, готовых послужить малой родине, — проводящийся по инициативе врио Губернатора Андрея Клычкова конкурс «Молодые кадры Орловщины».

Директор Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Павел Меркулов поблагодарил коллег за высокий профессионализм, а бывших студентов — за ответственность и усердие в постижении знаний.

Стоит отметить, что в этот день 23 магистра получили красные дипломы.

20 % всех выпускник, среди которых граждане не только России, но и стран СНГ, уже трудоустроены.

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