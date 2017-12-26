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327 резервных источников электроснабжения могут быть использованы для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в период новогодних праздников

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26.12.2017

327 резервных источников электроснабжения могут быть использованы для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в период новогодних праздников.
Вопрос о готовности оперативно-диспетчерских служб областных предприятий и муниципальных образований области к работе в период новогодних и рождественских праздников рассматривался на аппаратном совещании в областной администрации.
Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков подчеркнул: «Необходимо обеспечить контроль котельных и теплосетевых организаций, готовность аварийных бригад, проверить работу горячих линий, резервные источники питания и топлива. Все эти вопросы должны быть решены в кратчайшие сроки».
По информации руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Дениса Блохина, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года утвержден график дежурств сотрудников Департамента в целях обеспечения безаварийной работы топливно-энергетического комплекса области.
Графики дежурств оперативно-диспетчерских служб также сформированы всеми муниципальными образованиями, предприятиями ТЭК и жилищно-коммунального хозяйства области. Телефоны ЕДДС размещены на Портале Правительства региона.
В Департаменте создана горячая линия для жителей области по вопросам обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и прохождения отопительного периода на территории региона.
Проведена проверка с практическим запуском резервных источников питания и резервного топлива на котельных.
Обеспечена готовность аварийных бригад на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут быть задействованы материальные средства (строительные материалы, тепловые пушки) оперативного резерва материальных ресурсов области.
На объектах генерации в полном объеме сформирован аварийный резервный запас жидкого топлива (мазута) в количестве 25 705 тонн.

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