30 сентября в Орле пройдет Всероссийский день ходьбы

Всероссийский день ходьбы — это спортивно-массовое мероприятие, благодаря которому тысячи людей обращают внимание на самый естественный и легкий вид физической активности.

Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может любой человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности.

В городе Орле мероприятие пройдет на стадионе имени Ленина. Участникам 2004 г. р. и моложе будет предложена дистанция в 800 метров (2 круга), 2002 — 2003 гг.р. и 2000-2001 гг. р. — 1200 метров (3 круга), 1999 г.р. и старше — 2 км (5 кругов).

Для желающих принять участие в спортивном мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте по ссылке https://event.olympicstrana.ru/. Регистрация на сайте будет открыта до 28.09.2017 включительно.

Программа мероприятия:

9:00 — 10:00 — регистрация;

10:00 — торжественное открытие;

10:10 — 11:20 — старты по возрастным группам;

11:20 — 11:30 — награждение.

Всех участников ждут дипломы, а лучших — сувениры от организаторов.