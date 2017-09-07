3 ноября в Орле напишут "Большой этнографический диктант"

Культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет во всех регионах России 3 ноября, накануне Дня народного единства. Об этом сообщило в четверг Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

«В каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция „Большой этнографический диктант“, — говорится в сообщении агентства. — В этом году мероприятие получило статус международного — к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом».

Центральной площадкой для проведения Диктанта в Орловской области станет Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени. И. А. Бунина.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

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Этнографический диктант