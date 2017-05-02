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  3. 278 тыс. га в области засеяны ранними яровыми и зернобобовыми культурами

278 тыс. га в области засеяны ранними яровыми и зернобобовыми культурами

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02.05.2017

Об этом сегодня, 2 мая, речь шла на аппаратном совещании, которое провел Губернатор Орловской области Вадим Потомский.

О ходе весенних полевых работ главе региона доложил руководитель Департамента сельского хозяйства области Юрий Сидыганов.

В частности, на полях Орловщины уже посеяно 18 тыс. га овса, 156 тыс. ячменя, 30 тыс. га гороха. Не менее активно ведется сев технических культур: в настоящее время посажено 50 тыс. га сахарной свеклы — это 86% от плана.

В целом, как рассказал руководитель регионального Департамента сельского хозяйства, весенние полевые работы проходят на Орловщине в плановом режиме. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

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