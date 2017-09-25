27 сентября отметят 80-летие образования области

27 сентября в областном центре пройдут праздничные мероприятия, посвященные 80-летию создания Орловской области. Среди них главными станут церемония возложения цветов в сквере Танкистов, концерт на главной площади города и фейерверк.

Возложение цветов к мемориалу героев-танкистов и братской могиле начнется в 10 часов. В церемонии примут участие руководители региона и муниципалитета, представители депутатского корпуса, общественных организаций, молодежь и другие неравнодушные орловцы и гости города. Цель этого мероприятия — воздать дань уважения героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины, мирное небо над нашими головами.

В 18.30 на площади им. Ленина начнется праздничный концерт. Перед этим здесь пройдет благотворительная акция «Добрые руки» — все желающие смогут присоединиться к сбору средств на строительство хосписа в нашем регионе. На главной площади будет зажжен символический «огонь добра», и этот факел провезут через весь город до КДЦ «Металлург», где благотворительная акция продолжится.

В гала-концерте «Вперед Орловщина, вперед Россия» на площади им. Ленина примут участие лучшие спортсмены, артисты и творческие коллективы города. Для гостей праздника выступят воспитанники тренера по спортивной акробатике Клавдии Наумовой, оркестр Академии ФСО, артисты ансамбля «Славица», студенты ОГИК и многие другие. Концерт будет разделен на блоки, в каждом из которых языком художественного творчества будет рассказываться о разных периодах истории Орловщины.

В 21.00 состоится праздничный фейерверк.