27 июля в Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка «Возрождение святыни»
27.07.2018
В экспозицию вошли фотографии из архива заслуженного работника культуры РФ Леонида Тучнина, сделанные с начала 90-ых годов по настоящее время.
Орловцы смогут увидеть около 50 изображений возрожденных храмов, святых источников, мест поклонений.
Выставка будет работать в течение месяца.
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