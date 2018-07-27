Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.07.2018 Пятница 12:14
сейчас в эфире
12:00
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 27 июля в Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка «Возрождение святыни»

27 июля в Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка «Возрождение святыни»

Версия для печати

27.07.2018

В экспозицию вошли фотографии из архива заслуженного работника культуры РФ Леонида Тучнина, сделанные с начала 90-ых годов по настоящее время.

Орловцы смогут увидеть около 50 изображений возрожденных храмов, святых источников, мест поклонений.

Выставка будет работать в течение месяца.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48169

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.07.2018

В Орловской области противоклещевыми препаратами обработано 337,5 га

27.07.2018

ООО «УК «Зеленая роща» выбрано оператором по обращению с ТБО в Орловской области

26.07.2018

Бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о повышении НДС до 20%

26.07.2018

Госдума отказалась законодательно признать сожительство равноценным браку

26.07.2018

Медведев обсудит с министрами возможную дополнительную помощь аграриям

$ USD62.9471(-0.14)27.07
€ EUR73.8181(+0.07)27.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online