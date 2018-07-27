27 июля в Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка «Возрождение святыни»

В экспозицию вошли фотографии из архива заслуженного работника культуры РФ Леонида Тучнина, сделанные с начала 90-ых годов по настоящее время.

Орловцы смогут увидеть около 50 изображений возрожденных храмов, святых источников, мест поклонений.

Выставка будет работать в течение месяца.