26 сентября в Кромах перезахоронят останки бойцов Красной Армии

Церемония перезахоронения начнется в 12.00.

Земле предадут останки 11 красноармейцев. В их числе — уроженец Кромского района Гаврила Николаевич Ципкин. Его останки нашли Десногорские поисковики под городом Ельня Смоленской области в конце мая этого года. По медальону они установили, что это уроженец Кромского р-на, Шаховского с/с, д. Ульяновка Орловской области.

В Кромах были найдены родственники красноармейца.