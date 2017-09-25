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  3. 26 сентября в Кромах перезахоронят останки бойцов Красной Армии

26 сентября в Кромах перезахоронят останки бойцов Красной Армии

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25.09.2017

Церемония перезахоронения начнется в 12.00.

Земле предадут останки 11 красноармейцев. В их числе — уроженец Кромского района Гаврила Николаевич Ципкин. Его останки нашли Десногорские поисковики под городом Ельня Смоленской области в конце мая этого года. По медальону они установили, что это уроженец Кромского р-на, Шаховского с/с, д. Ульяновка Орловской области.

В Кромах были найдены родственники красноармейца.

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