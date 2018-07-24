26 июля Денис Блохин ответит на вопросы орловчан в прямом эфире "Первого областного"

Ремонт дорог и домов в Орле и населенных пунктах области, работа проекта губернаторский контроль, строительство жилья и новых объектов образования. Об этом и не только пойдет речь в четверг 26 июля в программе «Актуальное интервью». Гость студии прямого эфира — член Правительства Орловской области — руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин .

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