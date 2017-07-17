25 июля в Знаменке и части Орла перекроют водоснабжение
17.07.2017
По информакции МПП ВКХ «Орелводоканал», в связи с производством плановых работ по замене участков магистрального водовода и запорной арматуры, 25 июля с 9.00 до 20.00 будет прекращено водоснабжение потребителей пгт. Знаменка, частично Заводского и Советского районов города Орла.
Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами МПП ВКХ «Орелводоканал» по заявкам потребителей, которые можно оставить, позвонив по телефону
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