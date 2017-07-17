25 июля в Знаменке и части Орла перекроют водоснабжение

По информакции МПП ВКХ «Орелводоканал», в связи с производством плановых работ по замене участков магистрального водовода и запорной арматуры, 25 июля с 9.00 до 20.00 будет прекращено водоснабжение потребителей пгт. Знаменка, частично Заводского и Советского районов города Орла.

Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами МПП ВКХ «Орелводоканал» по заявкам потребителей, которые можно оставить, позвонив по телефону 43-26-89.