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25 декабря орловская полиция перейдет в режим повышенной готовности

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20.12.2017

Вчера, 19 декабря, прошло совместное заседание антитеррористической комиссии Орла и оперативной группы муниципального образования «Город Орел». Вопросы повестки касались обеспечения безопасности населения во время новогодних и рождественских праздников.

С 20 декабря по 12 января в Орле запланировано проведение порядка 50 мероприятий. В эти дни маршруты патрулирования сотрудников полиции будут максимально приближены к площадкам их проведения.

25 декабря вводится круглосуточное дежурство руководящего состава УМВД России по Орлу вплоть до завершения новогодних мероприятий. Также с 29 декабря линейный отдел управления МВД России по Орловской области перейдет в круглосуточный режим патрулирования станций Орел, Лужки-Орловские, Мценск и Ливны. В дежурстве задействовано будет 78 человек.

Особое внимание уделят вопросам безопасности при сопровождении детей на общероссийскую новогоднюю елку, а также при передвижении организованных групп детей на новогодние мероприятия из районных центров в Орел.

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