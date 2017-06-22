24 июня Орловская область примет участие в XXVIII Всероссийском олимпийском дне

Этот праздник ежегодно проводится в целях популяризации спортивного образа жизни и пропаганды олимпийского движения и посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года, которые пройдут в корейском г. Пхенчхан.

В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский комитет России проводит конкурс «Флагман Олимпийской страны» среди региональных олимпийских советов. Победителем конкурса будет признан самый активный регион, который обеспечит наибольшее число зарегистрированных участников Всероссийского олимпийского дня на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф. Регион-победитель будет отмечен переходящим кубком и получит дополнительное финансирование. Из числа зарегистрированных на сайте участников Всероссийского олимпийского дня региона-победителя будут выбраны два волонтера, которые поедут на XXIII Олимпийские зимние игры 2018 года в Пхенчхан.