Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.06.2017 Четверг 21:33
сейчас в эфире
21:20
Художественный фильм
К-19|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 24 июня Орловская область примет участие в XXVIII Всероссийском олимпийском дне

24 июня Орловская область примет участие в XXVIII Всероссийском олимпийском дне

Версия для печати

22.06.2017

Этот праздник ежегодно проводится в целях популяризации спортивного образа жизни и пропаганды олимпийского движения и посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года, которые пройдут в корейском г. Пхенчхан.

В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский комитет России проводит конкурс «Флагман Олимпийской страны» среди региональных олимпийских советов. Победителем конкурса будет признан самый активный регион, который обеспечит наибольшее число зарегистрированных участников Всероссийского олимпийского дня на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф. Регион-победитель будет отмечен переходящим кубком и получит дополнительное финансирование. Из числа зарегистрированных на сайте участников Всероссийского олимпийского дня региона-победителя будут выбраны два волонтера, которые поедут на XXIII Олимпийские зимние игры 2018 года в Пхенчхан.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40149

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.06.2017

Во Мценском районе откроют музей партизан-меркуловцев

22.06.2017

Орловский горсовет единогласно принял отставку Андрея Усикова

22.06.2017

Вадим Потомский провел прием граждан по личным вопросам

22.06.2017

Потомский передал выделенные Минобороны 25 квартир Орлу и Мценску для расселения из аварийного жилья

22.06.2017

Завтра Орел посетит делегация Армении во главе с послом

$ USD60.1482(+0.15)23.06
€ EUR67.1495(+0.35)23.06

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online