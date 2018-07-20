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Орел20.07.2018 Пятница 00:03
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  3. 24 июля орловчане примут участие в акции по уборке мемориала героям Великой Отечественной войны

24 июля орловчане примут участие в акции по уборке мемориала героям Великой Отечественной войны

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19.07.2018

Усилиями молодежи, представителей общественности будет благоустроен памятник воинам-орловцам, проживавшим в старинных орловских селах Верхнее и Нижнее Щекотихино и погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал находится в г. Орле на пересечении улицы Михалицына и переулка Артельного.

Он был установлен 10 лет назад — в августе 2008 года по инициативе и за счет личных средств известного краеведа, Почетного гражданина Орловской области, профессором ОГУ им. И. С. Тургенева Егора Щекотихина.

Планируется убрать территорию вблизи памятника, скосить траву.

На экологическую акцию приглашаются все желающие. Работы начнутся в 14.00.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/47953

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