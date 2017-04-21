24 апреля "Актуальное интервью" выйдет в прямом эфире в 20:00

Олег Судонин — руководитель промышленной компании «Сетчатые изделия» ответит на вопросы орловчан. В прямом эфире программа «Актуальное интервью» выйдет в эфир 24 апреля. Передача начнется в 20 часов. Телефон прямого эфира 76-10-28. Свои вопросы можно также заранее присылать на электронную почту «Первого Областного портала новостей» mail@obl1.ru.