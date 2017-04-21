24 апреля "Актуальное интервью" выйдет в прямом эфире в 20:00
21.04.2017
Олег Судонин — руководитель промышленной компании «Сетчатые изделия» ответит на вопросы орловчан. В прямом эфире программа «Актуальное интервью» выйдет в эфир 24 апреля. Передача начнется в 20 часов. Телефон прямого эфира
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