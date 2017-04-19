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  3. 21 апреля в Железнодорожном районе Орла откроется новая ярмарка

21 апреля в Железнодорожном районе Орла откроется новая ярмарка

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18.04.2017

Областное управление промышленности и торговли приглашает орловцев на ярмарку, которая откроется на территории, прилегающей к гипермаркету «Европа-51» в городе Орле по адресу: ул. Московская, д. 67. Организатором ярмарки является ООО «Европа».

Ярмарка будет работать еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 19.00.

Участие в региональной ярмарке примут орловские сельхозтоваропроизводители: крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, а также организации, индивидуальные предприниматели, граждане, имеющие личные подсобные и приусадебные хозяйства, занимающиеся садоводством и огородничеством.

Кроме продуктов питания орловских сельхозтоваропроизводителей на ярмарке в широком ассортименте будет представлены саженцы плодоовощных и декоративных культур.

Отметим, что Департаментом промышленности, связи и торговли Орловской области достигнуты соглашения с руководителями АО «Корпорация «ГРИНН» и ООО «Европа» об организации ярмарочных площадок для сельхозтоваропроизводителей Орловской области в городе Орле на территориях, прилегающих к гипермаркетам.

Ярмарочная площадка рядом с гипермаркетом «ЛИНИЯ-2» по ул. Михалицына, 5 уже работает по согласованию с руководством АО «Корпорация «ГРИНН». Организатором ярмарки является ассоциация «Орловское качество».

Помимо этого, в начале мая планируется открытие ярмарочной площадки на территории, прилегающей к гипермаркету «Европа-48» по ул. Металлургов, 17.

Организация ярмарочных площадок около крупных предприятий торговли дает возможность товаропроизводителям широко представить свою продукцию и познакомить с новинками ассортимента как потребителей, так и торговые сети, а населению — выбрать продукцию местных сельхозтоваропроизводителей по оптимальной цене при территориальной доступности. Организациям торговли это позволит изучить покупательских спрос населения на товары орловских производителей и в дальнейшем заключить с ними договор поставки.

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