20 июля Клычков совершит рабочую поездку во Мценск

Визит главы региона в Мценск запланирован на завтра, 20 июля.

Он начнется с митинга, посвященного 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Любушкина. Митинг пройдет на территории Мемориального комплекса танкистов-гвардейцев.

Затем в Мценском Дворце культуры пройдет торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения города Мценска от немецко-фашистских захватчиков. Почетными наградами будут отмечены жители города.

В завершение Андрей Клычков возложит цветы к мемориалу «Вечный огонь» и бюстам героев.