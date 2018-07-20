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Орел20.07.2018 Пятница 00:03
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20 июля Клычков совершит рабочую поездку во Мценск

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19.07.2018

Визит главы региона в Мценск запланирован на завтра, 20 июля.

Он начнется с митинга, посвященного 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Любушкина. Митинг пройдет на территории Мемориального комплекса танкистов-гвардейцев.

Затем в Мценском Дворце культуры пройдет торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения города Мценска от немецко-фашистских захватчиков. Почетными наградами будут отмечены жители города.

В завершение Андрей Клычков возложит цветы к мемориалу «Вечный огонь» и бюстам героев.

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