20 декабря в Орловском краеведческом музее состоится День открытых дверей

Мероприятие приурочено к 120-летнему юбилею Орловского краеведческого музея. Посетители смогут бесплатно посетить музей и самостоятельно ознакомиться со стационарной экспозицией, а также выставками из его фондов.

20 декабря в 13.00 музей приглашает орловцев и гостей города посетить литературно-музыкальную гостиную «Потомок великих родов», посвященной 200-летию со дня рождения А. Н. Толстого. Мероприятие будет проходить в основном здании краеведческого музея на ул. Гостиной, 2.

В 14.30 в этом же здании на 3-м этаже состоится открытие выставки, посвященной 120-летнему юбилею со дня основания Орловского краеведческого музея. Мероприятие посетит врио Губернатора области Андрей Клычков. Он поздравит сотрудников музея с юбилеем и вручит им юбилейные знаки «80 лет Орловской области».

На выставке будут представлены фотографии, документы, картины из фондов музея, археологические находки начала 20 века, предметы из последних поступлений в музей.

Орловский краеведческий музей — старейшее музейное учреждение Орловской области. Он был основан Орловской ученой архивной комиссией в 1897 году, став одним из первых губернских музеев в Российской империи.

В настоящее время краеведческий музей является крупнейшим учреждением культуры Орловской области. В фондах музея хранится более 170 тысяч уникальных предметов всех исторических периодов развития Орловского края. Это сотни коллекций самого различного характера и свойства. В структуру музея входят экспозиция основного здания на ул. Гостиной, а также Военно-исторический музей и Дом-музей В. А. Русанова.