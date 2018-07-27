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  3. 2 тыс. орловских детей проводят каникулы в организациях отдыха и оздоровления

2 тыс. орловских детей проводят каникулы в организациях отдыха и оздоровления

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27.07.2018

В регионе продолжают свою работу 10 загородных лагерей, 2 санатория, 4 лагеря с дневным пребыванием.

В рамках летней оздоровительной кампании завершены смены в 331 организации отдыха и оздоровления детей. В них набрались сил для нового учебного года более 23,3 тыс. мальчиков и девочек.

Все организации сектора в нашем регионе имеют заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, внесены в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Орловской области.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области с лабораторными методами исследований проведены плановые проверки в отношении 252 организаций отдыха детей и их оздоровления.

Исследовано свыше 1 тыс. проб питьевой воды, около 1,9 тыс. проб блюд, изготовленных на пищеблоках оздоровительных учреждений, более 3 тыс. смывов с посуды, разделочного инвентаря, 1,4 тыс. проб пищевых продуктов.

За выявленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения составлено 380 протоколов об административных правонарушениях.

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