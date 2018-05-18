19 мая в Орле пройдет всероссийская акция «Ночь музеев»

Орловский краеведческий музей предлагает орловцам и гостям насыщенную программу мероприятий в рамках акции.

В 18.15 откроется выставка традиционных кукол, игрушек и предметов детства «Кто в куклы не играл, тот жизни не узнал». Гостей музея ждут творческие выступления юных артистов, мастер-классы по росписи пряников и изготовлению тряпичной куклы, презентация Международного проекта «28 петель», а также дегустация чайных напитков.

В 18.30 в музее начнет работу музыкально-краеведческая гостиная «Певец Победы, певец мира», приуроченная к 110-летию со дня рождения Владимира Нечаева.

В 18.00-20.30 Народный мастер Ирина Калякина проведет уроки плетения из рогозы.

В 18.00-20.30 пройдет мастер-класс керамической мастерской «Майолика» по лепке из глины.

В 19.00 начнется выступление артистов ОГАТ им. И. С. Тургенева. Они представят программу с использованием отрывков из спектаклей «Первая любовь», «Темные аллеи», «Русское тайнобрачие».

В 18.00-20.00 пройдет экскурсионно-познавательная квест-игра «Я познаю Орел».

Также вниманию гостей будут представлены уникальные экспонаты, расположенные в коллекционных залах музея.

Военно-исторический музей будет открыт завтра для посетителей до 21.00. В 18.00 здесь начнется показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне. Кроме того, можно будет самостоятельно осмотреть экспозицию музея.

Также уникальные экспонаты покажет в музейную ночь Отделение Орел Банка России.

Отметим, что музейно-экспозиционный фонд был создан силами сотрудников отделения Банка.

В экспозиции представлены экспонаты, иллюстрирующие историю зарождения банковского дела в России в XIX веке, рассказывающие об основных этапах советского периода банковской службы и современных буднях банкиров. Вниманию посетителей будут предложены старинные банковские документы, мундир банковского служащего, кассовая и счетно-вычислительная техника, многочисленные образцы денежных знаков разных лет, фотографии наших земляков, посвятивших свою жизнь банковскому делу.

Площадка музейно-экспозиционного фонда будет открыта 19 мая с 12.00 до 20.00 по адресу: г. Орел, ул. Гостиная, д. 4 (Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС).