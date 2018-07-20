19 июля в Орел прибудет «Поезд Памяти – 75 лет Победы на Курской дуге»
19.07.2018
Состав из 12 вагонов отправился из Москвы, проследовал через Белгород, Прохоровку и Курск. Маршрут рассчитан на три дня, предусматривает посещение мемориалов и музеев воинской славы.
Среди 180 пассажиров специального поезда — ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда железнодорожного транспорта России, студенты железнодорожных училищ и техникумов.
В «Поезде Памяти» Российским военно-историческим обществом организована выставка уникальных фотографий Курской битвы.
Ознакомиться с ней могут не только пассажиры, но и встречающие их граждане.
Каждый вагон посвящен одному из героев Курской битвы. На специальных плакатах можно прочитать биографию воина, узнать о его боевом пути и совершенном подвиге.
В Орле участников акции встретят представители власти, ветераны Великой Отечественной войны, работники железнодорожного узла.
Запланировано возложение цветов к мемориальной стеле на территории эксплуатационного локомотивного депо Орел.
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