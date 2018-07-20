Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.07.2018 Пятница 00:03
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 19 июля в Орел прибудет «Поезд Памяти – 75 лет Победы на Курской дуге»

19 июля в Орел прибудет «Поезд Памяти – 75 лет Победы на Курской дуге»

Версия для печати

19.07.2018

Состав из 12 вагонов отправился из Москвы, проследовал через Белгород, Прохоровку и Курск. Маршрут рассчитан на три дня, предусматривает посещение мемориалов и музеев воинской славы.

Среди 180 пассажиров специального поезда — ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда железнодорожного транспорта России, студенты железнодорожных училищ и техникумов.

В «Поезде Памяти» Российским военно-историческим обществом организована выставка уникальных фотографий Курской битвы.

Ознакомиться с ней могут не только пассажиры, но и встречающие их граждане.

Каждый вагон посвящен одному из героев Курской битвы. На специальных плакатах можно прочитать биографию воина, узнать о его боевом пути и совершенном подвиге.

В Орле участников акции встретят представители власти, ветераны Великой Отечественной войны, работники железнодорожного узла.

Запланировано возложение цветов к мемориальной стеле на территории эксплуатационного локомотивного депо Орел.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48000

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.07.2018

Андрей Клычков: Изменения Трудового кодекса на фоне обсуждения пенсионной системы недопустимы

19.07.2018

Путин подписал закон о праве повышать пошлины на бензин до 90%

19.07.2018

20 июля Клычков совершит рабочую поездку во Мценск

19.07.2018

Госдума в первом чтении одобрила пенсионную реформу

19.07.2018

Орловская область планирует войти в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»

$ USD63.2746(+0.37)20.07
€ EUR73.4808(+0.35)20.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online