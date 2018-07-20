19 июля в Орел прибудет «Поезд Памяти – 75 лет Победы на Курской дуге»

Состав из 12 вагонов отправился из Москвы, проследовал через Белгород, Прохоровку и Курск. Маршрут рассчитан на три дня, предусматривает посещение мемориалов и музеев воинской славы.

Среди 180 пассажиров специального поезда — ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда железнодорожного транспорта России, студенты железнодорожных училищ и техникумов.

В «Поезде Памяти» Российским военно-историческим обществом организована выставка уникальных фотографий Курской битвы.

Ознакомиться с ней могут не только пассажиры, но и встречающие их граждане.

Каждый вагон посвящен одному из героев Курской битвы. На специальных плакатах можно прочитать биографию воина, узнать о его боевом пути и совершенном подвиге.

В Орле участников акции встретят представители власти, ветераны Великой Отечественной войны, работники железнодорожного узла.

Запланировано возложение цветов к мемориальной стеле на территории эксплуатационного локомотивного депо Орел.