18 июля в Орле отметят день рождения Полины Виардо
17.07.2018
Литературно-музыкальное мероприятие, посвященное этому событию, начнется в 16 часов в лекторийном зале Музея И. С. Тургенева.
На вечере прозвучат отрывки из писем Полины Виардо к Ивану Тургеневу, строки из произведений нашего великого земляка.
Зрители услышат арии из опер западно-европейских композиторов.
Также состоится премьера романса Ирины Хрисаниди «Письмо Тургеневу», посвященного двухсотлетию классика.
Зрители мероприятия станут участниками викторины «В салоне Полины Виардо».
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