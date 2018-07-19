18 июля в Орле отметят день рождения Полины Виардо

Литературно-музыкальное мероприятие, посвященное этому событию, начнется в 16 часов в лекторийном зале Музея И. С. Тургенева.

На вечере прозвучат отрывки из писем Полины Виардо к Ивану Тургеневу, строки из произведений нашего великого земляка.

Зрители услышат арии из опер западно-европейских композиторов.

Также состоится премьера романса Ирины Хрисаниди «Письмо Тургеневу», посвященного двухсотлетию классика.

Зрители мероприятия станут участниками викторины «В салоне Полины Виардо».