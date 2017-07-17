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Орел17.07.2017 Понедельник 17:30
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  3. 18 и 19 июля пройдут чемпионат и первенство Орловской области по велосипедному спорту на шоссе

18 и 19 июля пройдут чемпионат и первенство Орловской области по велосипедному спорту на шоссе

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17.07.2017

В 11 часов 18 июля начнутся индивидуальные гонки на 10 км и 5 км.

19 июля с 11 до 14 часов будет проходить групповая гонка на 30 км, 20 км, 10 км.

Старт и финиш — автодорога «Орел-Залегощь-Новосиль-Ефремов» 25 км. Движение в направлении д. Александровка (Орловский район) — село Золотарево (Залегощенский район).

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