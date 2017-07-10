18-го июля в Малоархангельске в приёмной губернатора Орловской области Вадима Потомского состоится приём граждан. Об этом сообщает местная администрация.

Общаться с жителями района будет помощник губернатора Наджаф Казымов. Приём состоится в здании администрации района.