18-го июля в Малоархангельске в приёмной губернатора Орловской области Вадима Потомского состоится приём граждан
07.07.2017
18-го июля в Малоархангельске в приёмной губернатора Орловской области Вадима Потомского состоится приём граждан. Об этом сообщает местная администрация.
Общаться с жителями района будет помощник губернатора Наджаф Казымов. Приём состоится в здании администрации района.
Чтобы попасть на него, нужно оставить заявку, позвонив по телефону
Короткая ссылка obl1.ru/~/40736
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