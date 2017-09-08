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  3. 17 сентября на Орловском ипподроме состоятся соревнования по конному спорту

17 сентября на Орловском ипподроме состоятся соревнования по конному спорту

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08.09.2017

Начало соревнований — в 12.00. Адрес ипподрома: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 6. (проезд до остановки «Живмаш»).

В программе мероприятия — соревнования по преодолению препятствий (конкур) и испытание племенных рысистых лошадей.

Будут разыграны традиционные призы: имени Российской Федерации и в честь работников сельского хозяйства.

К услугам посетителей — кафе и прокат на лошадях.

Вход свободный.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/41857

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