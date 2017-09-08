17 сентября на Орловском ипподроме состоятся соревнования по конному спорту
08.09.2017
Начало соревнований — в 12.00. Адрес ипподрома: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 6. (проезд до остановки «Живмаш»).
В программе мероприятия — соревнования по преодолению препятствий (конкур) и испытание племенных рысистых лошадей.
Будут разыграны традиционные призы: имени Российской Федерации и в честь работников сельского хозяйства.
К услугам посетителей — кафе и прокат на лошадях.
Вход свободный.
Короткая ссылка obl1.ru/~/41857
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