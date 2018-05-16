17 мая в Орле откроется выставка «Отзовитесь, добрые сердца!»

17 мая в 10.30 в фойе академического театра им. И.С. Тургенева откроется передвижная выставка фотопортретов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Отзовитесь, добрые сердца!».

Затем, в 11.00, на малой сцене театра детям, воспитывающимся в опекунских и приемных семьях, детям из многодетных и неполных семей покажут спектакль «Принцесса на горошине».