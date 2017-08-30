16 сентября в Орле состоится «Кросс Нации - 2017»

В 2017 году 84 регионов Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном мероприятии.

В Орловской области заявлено около 3,5 тыс. участников «Кросса Нации».

В соревнованиях будут участвовать учащиеся общеобразовательных и спортивных школ, студенческая молодежь, учащиеся среднего профессионального образования, профессиональные спортсмены и любители легкой атлетики.

С 8.30 до 11.00 на площади Ленина будет проходить регистрация участников.

В 11.20 начнется официальная церемония открытия соревнований.

Забеги начнутся в 12.00.

Первый забег будет на 1000 метров. В нем примут участие мальчики и девочки 2008 года рождения и моложе. Маршрут будет проходить от площади Ленина по ул. М. Горького, ул. Пионерской, ул. Салтыкова-Щедрина, поворот к Главпочтамту, финиш на площади Ленина.

В следующем забеге на 4000 метров будут участвовать юноши и девушки 1998 года рождения и моложе. Старт в 12.15. Маршрут забега: площадь Ленина — ул. М. Горького — ул. 60 лет Октября — ул. Октябрьская — ул. Тургенева — ул. Салтыкова-Щедрина — поворот к Главпочтамту — площадь Ленина.

Забег на 4000 метров для мужчин и женщин 1997 года рождения и старше стартует в 12.40. Маршрут забега: площадь Ленина — ул. М. Горького — ул. 60 лет Октября — ул. Октябрьская — ул. Тургенева — ул. Салтыкова-Щедрина — поворот к Главпочтамту — площадь Ленина.

В 13.20 начнется забег на 6000 метров, в котором примут участие девушки 1998 года рождения и моложе. Старт на площади Ленина — ул. М. Горького — ул. Ломоносова — ул. Лескова — ул. Тургенева (поворот на ул. Тургенева у площади Маршала Жукова) — ул. Салтыкова-Щедрина — поворот к Главпочтамту — финиш на площади Ленина.

В забеге на 8000 метров (2 круга по 4000 м) будут участвовать девушки 1997 года рождения и старше и юноши 1998 года рождения и моложе. Старт в 12.40. Маршрут забега: от площади Ленина — ул. М. Горького — ул. 60 лет Октября — ул. Октябрьская — ул. Тургенева — ул. Салтыкова-Щедрина — поворот к Главпочтамту — финиш на площади Ленина.

Старт забега на 12000 метров (2 круга по 6000 м) в 13.20. В нем примут участие мужчины 1997 года рождения и старше. Старт на площади Ленина — ул. М. Горького — ул. Ломоносова — ул. Лескова — ул. Тургенева (поворот на ул. Тургенева у площади Маршала Жукова) — ул. Салтыкова-Щедрина — поворот к Главпочтамту — финиш на площади Ленина.

После каждого забега будет проводиться награждение победителей. Их ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.