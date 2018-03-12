14 марта в библиотеке Бунина состоится празднование ежегодного Дня православной книги

14 марта в 12.00 в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина состоится празднование ежегодного Дня православной книги, учрежденного Священным Синодом Русской Православной Церкви и одобренного Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. Праздник приурочен к 1030-летию Крещения Руси. В программе праздника:

презентация книжной выставки «Русь Святая, храни Веру Православную»,

выступления православных художников и др.



Ожидается участие митрополита Орловского Антония. Приглашаются все желающие.