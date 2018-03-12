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  3. 14 марта в библиотеке Бунина состоится празднование ежегодного Дня православной книги

14 марта в библиотеке Бунина состоится празднование ежегодного Дня православной книги

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12.03.2018

14 марта в 12.00 в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина состоится празднование ежегодного Дня православной книги, учрежденного Священным Синодом Русской Православной Церкви и одобренного Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. Праздник приурочен к 1030-летию Крещения Руси. В программе праздника:

  • презентация книжной выставки «Русь Святая, храни Веру Православную»,
  • выступления православных художников и др.


Ожидается участие митрополита Орловского Антония. Приглашаются все желающие.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/45388

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