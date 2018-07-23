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  3. 14 команд приняло участие в молодежном спортивно-туристическом слете на призы группы компаний «Золотой Орел»

14 команд приняло участие в молодежном спортивно-туристическом слете на призы группы компаний «Золотой Орел»

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23.07.2018

Состязание проходило в п. Сенажатное Урицкого района.

В 2018 году оно было посвящено 75-й годовщине освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

В открытии слета приняли участие врио Губернатора Андрей Клычков, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Потёмкин, глава Урицкого района Николай Тураев.

Андрей Клычков особо подчеркнул важность развития спорта на Орловщине. По его словам, работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры, формированию основ здорового образа жизни в регионе будет продолжена.

«Меня радует, что на одной площадке собралось столько людей, полных сил и энергии, готовых побеждать», — подчеркнул он.

В турслете продемонстрировали свои возможности команды из Урицкого, Сосковского, Шаблыкинского районов, а также города Орла.

Впервые в числе участников была сборная команда сельских администраций под названием «Сельский дозор».

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