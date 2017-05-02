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  3. 13 начинающих фермеров области получат государственную поддержку в 2017 году

13 начинающих фермеров области получат государственную поддержку в 2017 году

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02.05.2017

В Департаменте сельского хозяйства Орловской области состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору участников государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области», которые получат гранты на развитие семейных животноводческих ферм и в рамках поддержки начинающих фермеров.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки 16 глав крестьянских (фермерских) хозяйств на получение господдержки начинающим фермерам.

Общая сумма грантов победителям конкурсного отбора составила 21 млн рублей.

Основное направление использования грантов — растениеводство, в том числе одобрены проекты по выращиванию шампиньонов, чеснока и саженцев плодовых культур.

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