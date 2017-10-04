12 октября в Орле пройдет «Всероссийский экономический диктант»

12 октября во всех субъектах Российской Федерации пройдет образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».

Диктант начнется в 10:00 по местному времени.

Организатор акции — Вольное экономическое общество России при содействии Финансового университета при Правительстве РФ, ведущих вузов России, администраций субъектов Российской Федерации, Ассоциации молодежных правительств.

В Орловской области региональной площадкой для проведения общероссийской образовательной акции определен Орловский государственный университет экономики и торговли (г. Орел, ул. Октябрьская, д. 12).

В Диктанте примут участие все желающие, в том числе учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города Орла, учащиеся профессиональных образовательных организаций, студенты вузов.

Отметим, что Всероссийский экономический диктант пройдет впервые. В дальнейшем акция будет проводится ежегодно.

В этом году тема Диктанта — «Сильная экономика — процветающая Россия!»

Основная цель — определение и повышение уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи и оценка экономической активности населения различных субъектов РФ.

Итоги Диктанта также помогут понять, насколько образовательные программы российских школ и вузов отвечают современным экономическим реалиям и требуют ли они корректировки. По итогам Диктанта будет сформирован аналитический отчет.

Задания Диктанта дифференцированы для различных категорий участников.

Для тех, кто не сможет посетить очные площадки, предусмотрена онлайн-версия.