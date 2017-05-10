12 мая в Орле наградят победителей областного конкурса «Семья года»
10.05.2017
Церемония награждения и чествования лучших семей области будет проходить в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина на 2-м этаже. Начало мероприятия в 12.00.
Победителей назовут в 4-х номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».
Лучшие семьи по итогам областного конкурса примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года».
Напомним, областной конкурс проводился с 1 апреля по 1 мая 2017 года. Его целью является пропаганда и повышение престижа семейных ценностей, распространение положительного опыта социально ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в общественной жизни.
Координатором конкурса выступил Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.
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