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  3. 12 мая в Орле наградят победителей областного конкурса «Семья года»

12 мая в Орле наградят победителей областного конкурса «Семья года»

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10.05.2017

Церемония награждения и чествования лучших семей области будет проходить в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина на 2-м этаже. Начало мероприятия в 12.00.

Победителей назовут в 4-х номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».

Лучшие семьи по итогам областного конкурса примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года».

Напомним, областной конкурс проводился с 1 апреля по 1 мая 2017 года. Его целью является пропаганда и повышение престижа семейных ценностей, распространение положительного опыта социально ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в общественной жизни.

Координатором конкурса выступил Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/36472

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