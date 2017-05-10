12 мая в Орле наградят победителей областного конкурса «Семья года»

Церемония награждения и чествования лучших семей области будет проходить в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина на 2-м этаже. Начало мероприятия в 12.00.

Победителей назовут в 4-х номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».

Лучшие семьи по итогам областного конкурса примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года».

Напомним, областной конкурс проводился с 1 апреля по 1 мая 2017 года. Его целью является пропаганда и повышение престижа семейных ценностей, распространение положительного опыта социально ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в общественной жизни.

Координатором конкурса выступил Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.