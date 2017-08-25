12 человек погибли при падении автобуса в море на Кубани
25.08.2017
В результате падения автобуса в воду в Краснодарском крае погибли 12 человек, сообщил источник в экстренных службах региона.
Утром у порта «Кавказ» в Краснодарском крае автобус со строителями съехал с трассы и упал в море. По уточненным данным, автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз».
«При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек», — отметил представитель экстренных служб.
Число спасенных пока варьируется от 3 до 20. Тем временем в региональном главке МЧС подтвердили информацию об инциденте и добавили, что идут поисковые работы.
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