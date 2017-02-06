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11 февраля в Орле пройдет «Лыжня России-2017»

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06.02.2017

Всех желающих присоединиться к самой массовой лыжной гонке ждут в Медведевском лесу.

Комиссия по допуску лыжников к участию будет работать с 6 по 9 февраля с 10 до 18 часов в СДЮСШОР № 10 по адресу ул. Маринченко, 9-б, 3 этаж. Зарегистрироваться можно будет перед началом гонки 11 февраля с 9 до 11 часов в спортивном зале Орловского технологического техникума № 7 по адресу ул. Раздольная, 100. Спортсмены должны предоставить в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске от врача.

Торжественная церемония открытия состоится в 11.30. В программе — гонки на дистанции в один, три, пять и десять километров.

Победителей ждут медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта РФ. Для участников и зрителей подготовлена большая развлекательная программа. В месте проведения будут работать пункты питания, а также палатки, где можно будет согреться.

Соревнования «Лыжня России» проходят ежегодно, начиная с 1982 года. В этом году в один день, 11 февраля, на трассу выйдут любители зимних видов спорта и активного отдыха в 74 субъектах нашей страны. Предполагается, что в орловских соревнованиях примут участие более двух тысяч человек.

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